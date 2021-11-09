Валерий Карпин рассказал о травмах Джикии и Жемалетдинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о травмированных игроках национальной команды Георгии Джикии и Рифате Жемалетдинове.
«Жемалетдинов и Джикия сегодня не тренировались. У Джикии небольшое перенапряжение подколенного сухожилия. Надеемся, завтра всё будет нормально. Рифат приехал с болевым ощущением в икроножной мышце, пока решили не рисковать. Завтра проведём обследование. Всё будет понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
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