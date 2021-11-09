Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брозовича не устраивает зарплата в € 5,5 млн, которую предлагает «Интер»

Брозовича не устраивает зарплата в € 5,5 млн, которую предлагает «Интер»
Комментарии

Полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича не устраивает зарплата, которую «нерадзурри» предлагают ему по новому контракту. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации инсайдера, на следующей неделе произойдёт встреча между руководством миланцев и агентом Марсело, его отцом Иваном. Боссы «Интера» предлагают хорватскому футболисту зарплату в € 5,5 млн в год, однако игрока не устраивает такая сумма и он требует повышения оклада.

В этом сезоне 29-летний игрок провёл в Серии А 12 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. В составе сборной Хорватии Марсело стал вице-чемпионом мира на чемпионате мира 2018 года в России. «Интер» занимает 3-е место в чемпионате Италии.

Новость по теме
Арриго Сакки назвал решение Андреа Пирло возглавить «Ювентус» ошибкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021