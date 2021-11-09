Брозовича не устраивает зарплата в € 5,5 млн, которую предлагает «Интер»

Полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича не устраивает зарплата, которую «нерадзурри» предлагают ему по новому контракту. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации инсайдера, на следующей неделе произойдёт встреча между руководством миланцев и агентом Марсело, его отцом Иваном. Боссы «Интера» предлагают хорватскому футболисту зарплату в € 5,5 млн в год, однако игрока не устраивает такая сумма и он требует повышения оклада.

В этом сезоне 29-летний игрок провёл в Серии А 12 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. В составе сборной Хорватии Марсело стал вице-чемпионом мира на чемпионате мира 2018 года в России. «Интер» занимает 3-е место в чемпионате Италии.