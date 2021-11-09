Никита Хайкин прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов АПЛ
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Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин высказался по поводу интереса со стороны клубов английской Премьер-лиги.
«Интерес со стороны «Норвича» и «Уотфорда»? Ничего об этом не думаю. Видел это. Мечта мечтой, но у меня сезон в самом разгаре. Осталось шесть игр в чемпионате, мысли только об этом. Ничего серьёзного не слышал.
В клубе все поздравили с вызовом. В сборной победу над «Ромой» никто не вспоминал. На эту тему пока ни с кем не общался», — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с национальной командой Хорватии.
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