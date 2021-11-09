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Орлов: экс-скаут «Зенита» меня убил. В какой команде Джикия играет? На каком она месте?

Орлов: экс-скаут «Зенита» меня убил. В какой команде Джикия играет? На каком она месте?
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова бывшего скаута «Зенита» Армена Маргаряна, который ранее рассказал о том, как отказался о трансфера защитника «Спартака» Георгия Джикии в санкт-петербургский клуб.

«Экс-скаут «Зенита» Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня. Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте «Спартак»? А Джикия всё время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.

Если делать команду, то надо её делать для Лиги чемпионов. Поэтому «Зенит» должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут убил меня. Я теперь понял, в чём причина слабой скаутской работы «Зенита». Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?» — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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