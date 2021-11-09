«Я был неправ». Экс-скаут «Зенита» рассказал, как отказался от трансфера Джикии

Бывший начальник отдела молодёжного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян поделился воспоминаниями о некоторых несостоявшихся трансферах сине-бело-голубых.

«Просматривал ли «Зенит» Зобнина? Я тогда работал в аналитическом отделе. Академия Коноплёва разваливалась, их было необходимо куда-то продать, и в «Зенит» ребят привозили пачками. Рома сыграл в контрольном матче, проявил себя, но стороны не договорились по деньгам. Хотя тогда уже было видно: Зобнин — игрок с потенциалом.

Были ли просчёты? Конечно. Самый большой из них — Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» — больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили — только продали Халка, Витселя и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.

Чётко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешёл в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да ещё с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог «Зениту». Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели», — приводит слова Маргаряна Sport24.