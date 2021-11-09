Венгер — о проведении ЧМ раз в 2 года: молодое поколение поддерживает эту идею

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, сейчас возглавляющий один из отделов ФИФА, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в 2 года.



«Я удивлён тем, что в обществе, свободном от дискриминации, любой человек, идущий по улице, на вопрос о том, хороша ли идея о проведении женского чемпионата мира раз в два года, ответит: «Да, прекрасно, это поможет развитию игры». Тогда почему это плохо для мужчин? Это демонстрирует, что неприятие идеи о турнире раз в 2 года основано на эмоциях. Мы выросли, зная, что чемпионат мира проходит каждые четыре года, и мы хотим, чтобы всё осталось по-прежнему. Мнения в наших опросах разделились. Молодое поколение поддерживает эту идею, а те, кому за 50, выступают против неё. Не нужно бояться», – цитирует Венгера Sky Sports.

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