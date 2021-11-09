Орлов: жёны Фалькао и Моутинью приезжали в Петербург и смотрели, где будут жить
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о несостоявшихся трансферах Радамеля Фалькао и Жоау Моутинью в петербургский «Зенит».
«У Виллаш-Боаша в России был один враг — Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в «Зенит». Их жёны уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш всё время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!» А это было, когда Гарай перешёл. Если бы ещё те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть «Зениту» не повезло», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.
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