Сульшер дал игрокам «Манчестер Юнайтед» неделю отпуска и улетел в Норвегию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал игрокам, не вызванным на матчи сборных, неделю отпуска, и улетел в Норвегию, сообщает Daily Mail.



По информации источника, вчера, 8 ноября, Сульшер вместе с семьёй отправился в Норвегию. Футболисты и сотрудники клуба были удивлены решением специалиста.



Ранее сообщалось, что правление клуба поддерживает тренера. При этом в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение норвежца будет неизбежным.



Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являются результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.



После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.