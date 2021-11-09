Мостовой: Кипр — команда без мотивации. Россия должна выигрывать на классе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступлений национальной команды в матчах отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.



«Мы не знаем, кто будет играть против Кипра, но наверняка будут эксперименты в составе. Сборная России в любом случае должна обыгрывать Кипр, потому что у них очень средняя команда без какой-либо мотивации. Они давно потеряли даже теоретические шансы на выход из группы, тем более игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Для киприотов такой стадион, масштаб — это небо и земля.



Есть ли опасения, что наши игроки схватят карточки и не смогут сыграть с хорватами? Да вряд ли кто-то будет получать жёлтые карточки и намеренно играть жёстко. Кипр — это не та команда, которая будет грубить, биться и провоцировать. Думаю, что и Головин, и Баринов, и остальные игроки знают, что у них уже есть жёлтые карточки, поэтому они будут осторожны. Если бы это был не Кипр, то можно было бы переживать, но эту команду сборная России должна обыгрывать за счёт класса.



В игре с Хорватией уже не будет никакой разницы, какие там у кого карточки, кто выйдет играть. Говорят, что последний бой — самый трудный, так и для нас матч с хорватами станет решающим. Сборную России в целом устроит и ничья, Хорватию — нет. Будет непросто, но надо рассчитывать на фарт, который присутствует последнее время. Кто мог сказать, что Хорватия не обыграет Словакию, которая нас переигрывала, но каким-то образом умудрилась проиграть? Наше преимущество по очкам — это отличный бонус», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.