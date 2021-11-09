Валерий Карпин оценил потери сборной России перед матчами отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил потери национальной команды перед решающими матчами отбора на чемпионат мира 2022 года.

«В октябре я ни за кем не следил из новичков, в сентябре ещё смотрел. В голове я понимал, что в последних матчах будем делать ставку на плюс-минус проверенных. Трагедию мы не делали из-за потерь и в октябре. Если смотреть правде в глаза, сейчас Кузяев — это большая потеря, чем Захарян и Самошников. Далер более опытный и значимый игрок. Мы про это не говорим, но это так. Попытались сделать так, чтобы все оставили свои клубные дела за сборной. Потом каждый будет разбираться, кто хочет больше или меньшего. «Зенит» тоже не в очень хорошем состоянии психологическом, но что поделать. Надо всё это оставить за пределами», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.