«Наполи» предложил новый контракт Оспине. Вратарём интересуется «Лацио»
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Голкипер «Наполи» и сборной Колумбии Давид Оспина может продлить контракт с клубом, сообщает Sky Sport Italia.
Действующее соглашение Оспины с «Наполи» рассчитано до конца сезона-2021/2022. Руководство неаполитанского клуба уже предложило новое соглашение 33-летнему колумбийскому вратарю. Сообщается, что стороны ведут переговоры, а за ситуацией пристально следит римский «Лацио», который также заинтересован в услугах Оспины.
Напомним, Оспина перешёл в «Наполи» из «Арсенала» в 2018 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с итальянским клубом. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, в 7 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
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