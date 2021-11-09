Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» предложил новый контракт Оспине. Вратарём интересуется «Лацио»

«Наполи» предложил новый контракт Оспине. Вратарём интересуется «Лацио»
Комментарии

Голкипер «Наполи» и сборной Колумбии Давид Оспина может продлить контракт с клубом, сообщает Sky Sport Italia.

Действующее соглашение Оспины с «Наполи» рассчитано до конца сезона-2021/2022. Руководство неаполитанского клуба уже предложило новое соглашение 33-летнему колумбийскому вратарю. Сообщается, что стороны ведут переговоры, а за ситуацией пристально следит римский «Лацио», который также заинтересован в услугах Оспины.

Напомним, Оспина перешёл в «Наполи» из «Арсенала» в 2018 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с итальянским клубом. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, в 7 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Новость по теме
Вратарь «Лацио» зимой может перейти в «Ньюкасл»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021