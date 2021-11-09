Вратарь «Лацио» зимой может перейти в «Ньюкасл»
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Вратарь итальянского «Лацио» Томас Стракоша может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах албанца заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Sun.
По информации источника, «сороки» рассчитывают заполучить голкипера зимой по сниженной цене, поскольку его контракт с римским клубом истекает летом 2022 года. Из-за недостатка игровой практики 26-летний голкипер хочет перейти в другую команду.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил € 55 млн за вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
В нынешнем сезоне Стракоша принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, пропустил три мяча и дважды сохранил свои ворота на замке. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.
Новость по теме«Ньюкасл» предложил «Барселоне» € 55 млн за тер Штегена
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