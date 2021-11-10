Сабатини: только Моуринью может вывести «Рому» на новый уровень
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Бывший директор «Ромы» Вальтер Сабатини высказался о работе Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.
«Рома расплачивается за то, что летом приходится затыкать дыры, а не укреплять существующий состав, но у Моуринью будет время поправить команду в январе, и я уверен, что он справится с этим хорошо. История Моуринью говорит за него, и «Рома» должна полагаться на своего тренера. Единственное, что им нужно сделать, это дать Моуринью время, потому что только он может вывести этот клуб на новый уровень», — приводит слова Сабатини Football Italia.
Моуринью возглавил клуб летом 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. После 12 туров чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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