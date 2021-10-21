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«Будё-Глимт» — «Рома» — 6:1, как сыграл российский вратарь Никита Хайкин, Лига конференций

Норвежский клуб с российским вратарём вынес Моуринью! Нет, это не шутка
Павел Прохоров
«Будё-Глимт» – «Рома» – 6:1
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6:1!

Российские клубы не попали в групповой этап Лиги конференций. Однако наши футболисты в этом турнире есть. Так, например, за норвежский «Будё-Глимт» выступает 26-летний вратарь Никита Хайкин, который в 2015-2016 годах числился в «Мордовии» и «Кубани», но не сыграл ни в одном официальном матче. Лига конференций – первый большой европейский турнир в карьере российского голкипера. В первом туре в матче с «Зарёй» команда Хайкина одержала уверенную победу (3:1), а во втором – сыграла вничью (0:0) в гостях с софийским ЦСКА.

Семь ударов в створ — шесть голов

В третьем матче в соперниках у «Будё-Глимта» оказалась «Рома», которая идёт в числе лидеров в Серии А. В первом тайме итальянцы всего два раза побеспокоили россиянина, и если с первым ударом вратарь норвежцев справился, то со вторым — нет. На 28-й минуте, когда «Будё-Глимт» уже вёл 2:0, Хайкин получил гол в свои ворота: Амаду Диавара выполнил длинную передачу с центра поля к штрафной площади, Карлес Сайоль принял мяч и нанёс удар в нижний угол ворот.

Лига конференций. Группа C. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
6 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Ботхейм – 8'   2:0 Берг – 20'   2:1 Сайоль – 28'   3:1 Ботхейм – 52'   4:1 Сольбаккен – 71'   5:1 Пеллегрино – 78'   6:1 Сольбаккен – 80'

Этот удар в створ для «Ромы» стал последним в этом матче. После перерыва забивали только норвежцы. В итоге — 6:1! Семь ударов в створ, шесть забитых мячей – феноменальная реализация моментов.

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Кто такой Никита Хайкин

26-летний вратарь родился в Израиле, но детство провёл в России. Здесь Никита начал карьеру в клубе «ФШМ Торпедо», а затем продолжил заниматься в академии «Динамо». В 14 лет Хайкин оказался в Англии, где выступал за молодёжные составы «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Никита пытался закрепиться в португальском «Насьонале», испанской «Марбелье», но контракт ни с одной командой не подписал.

Вернувшись в 2015 году в Россию, Хайкин попал сначала в «Мордовию», а через год – в «Кубань». Так и не сыграв за основной состав (иногда он попадал на скамейку запасных), вратарь переехал в Израиль, где заявил о себе в клубах «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

В марте 2019 года россиянин на правах свободного агента перешёл в «Будё-Глимт». В сезоне-2020 Хайкин стал основным вратарём команды, сыграл 20 матчей (из них – семь «на ноль») и выиграл чемпионат Норвегии. А в четверг, кажется, одержал главную победу в своей карьере над грандом из Италии. Этот матч наверняка станет для Хайкина одним из важных в футболе, ведь его команда вынесла парней Жозе Моуринью.

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