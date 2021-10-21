Норвежский клуб с российским вратарём вынес Моуринью! Нет, это не шутка

Российские клубы не попали в групповой этап Лиги конференций. Однако наши футболисты в этом турнире есть. Так, например, за норвежский «Будё-Глимт» выступает 26-летний вратарь Никита Хайкин, который в 2015-2016 годах числился в «Мордовии» и «Кубани», но не сыграл ни в одном официальном матче. Лига конференций – первый большой европейский турнир в карьере российского голкипера. В первом туре в матче с «Зарёй» команда Хайкина одержала уверенную победу (3:1), а во втором – сыграла вничью (0:0) в гостях с софийским ЦСКА.

Семь ударов в створ — шесть голов

В третьем матче в соперниках у «Будё-Глимта» оказалась «Рома», которая идёт в числе лидеров в Серии А. В первом тайме итальянцы всего два раза побеспокоили россиянина, и если с первым ударом вратарь норвежцев справился, то со вторым — нет. На 28-й минуте, когда «Будё-Глимт» уже вёл 2:0, Хайкин получил гол в свои ворота: Амаду Диавара выполнил длинную передачу с центра поля к штрафной площади, Карлес Сайоль принял мяч и нанёс удар в нижний угол ворот.

Этот удар в створ для «Ромы» стал последним в этом матче. После перерыва забивали только норвежцы. В итоге — 6:1! Семь ударов в створ, шесть забитых мячей – феноменальная реализация моментов.

Кто такой Никита Хайкин

26-летний вратарь родился в Израиле, но детство провёл в России. Здесь Никита начал карьеру в клубе «ФШМ Торпедо», а затем продолжил заниматься в академии «Динамо». В 14 лет Хайкин оказался в Англии, где выступал за молодёжные составы «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Никита пытался закрепиться в португальском «Насьонале», испанской «Марбелье», но контракт ни с одной командой не подписал.

Вернувшись в 2015 году в Россию, Хайкин попал сначала в «Мордовию», а через год – в «Кубань». Так и не сыграв за основной состав (иногда он попадал на скамейку запасных), вратарь переехал в Израиль, где заявил о себе в клубах «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

В марте 2019 года россиянин на правах свободного агента перешёл в «Будё-Глимт». В сезоне-2020 Хайкин стал основным вратарём команды, сыграл 20 матчей (из них – семь «на ноль») и выиграл чемпионат Норвегии. А в четверг, кажется, одержал главную победу в своей карьере над грандом из Италии. Этот матч наверняка станет для Хайкина одним из важных в футболе, ведь его команда вынесла парней Жозе Моуринью.