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Агент Лунёва отреагировал на информацию об интересе к голкиперу «Байера» из Турции

Агент Лунёва отреагировал на информацию об интересе к голкиперу «Байера» из Турции
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Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал информацию о возможном уходе россиянина из немецкого клуба.

«Если клуб проявляет интерес к игроку, и об этом появляется информация в прессе, то это не означает, что игрок сам по себе хочет уйти из своей нынешней команды. И это не означает, что его нынешний клуб недоволен им и хочет избавиться от него, что это провальный трансфер, что он проиграл конкуренцию. Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно один-два матча, и тогда руководство принимает решение.

Андрей на сегодняшний момент не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить? Провальный ли трансфер Лунёва? Нет, клуб так не считает. Я как-нибудь попрошу руководителя «Байера» Рольфса, чтобы он дал комментарий по этой теме», — сказал Смирнов в своём телеграм-канале.

Сообщалось, что в услугах 29-летнего российского вратаря заинтересован турецкий «Истанбул Башакшехир».

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