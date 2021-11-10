Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча Лиги Европы с «Наполи» со зрителями

Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча Лиги Европы с «Наполи» со зрителями
Комментарии

Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча Лиги Европы с «Наполи» со зрителями, сообщает пресс-служба российского клуба. Красно-белым разрешили заполнить стадион на 30 процентов от максимальной вместимости. Болельщики смогут попасть на игру только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего. Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Матч «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Старт встречи – 18:30 мск.

«Спартак» в четвёртом туре сыграл вничью с «Лестером» со счётом 1:1. Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.

Новость по теме
Экс-агент Игнатова подал в CAS на игрока «Спартака». Суд отказался рассматривать апелляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021