Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» проведение матча Лиги Европы с «Наполи» со зрителями, сообщает пресс-служба российского клуба. Красно-белым разрешили заполнить стадион на 30 процентов от максимальной вместимости. Болельщики смогут попасть на игру только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего. Билеты появятся в продаже в ближайшее время.



Матч «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Старт встречи – 18:30 мск.



«Спартак» в четвёртом туре сыграл вничью с «Лестером» со счётом 1:1. Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.

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