Хохлов: России не надо сильно экспериментировать с составом на Кипр из-за жёлтых карточек

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча сборной России в отборочной стадии чемпионата мира – 2022 с Кипром.

«Ни в коем случае не стоит недооценивать соперника. На матч с Кипром нужно настраиваться очень серьёзно: не допускать глупых ошибок, шапкозакидательского настроения быть не должно. Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации, они же не просто так выступают на международной арене. Все хотят, чтобы сборная России выиграла и попала на чемпионат мира в Катаре, поэтому нужно побеждать в каждой игре из оставшихся.

Нельзя делить матчи на решающие или нет. Да, Кипр не такой грозный соперник, как Хорватия, но этот матч очень важен для дальнейших раскладов в таблице. Тренерскому штабу стоит учитывать моменты с жёлтыми карточками, ломать голову, каким образом выходить из этой ситуации. При этом не стоит рисковать и сильно экспериментировать с составом. При неудачном результате можно будет даже не думать о матче со сборной Хорватии.

Все восемь человек всё равно не получат жёлтые карточки. Надо идти от игры к игре. Нужно смотреть по ходу матча и обстановке на поле: если будет хороший счёт, то игроков, висящих на карточках, можно поберечь и заменить. От предупреждений всё равно никто не застрахован, главное — не получать глупых карточек: за выброс мяча, разговоры с судьёй или намеренную грубость», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.