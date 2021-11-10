Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: сейчас российская сборная такая, что сложно сказать — выиграют у Кипра или нет

Тарханов: сейчас российская сборная такая, что сложно сказать — выиграют у Кипра или нет
Комментарии

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, экс-тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча сборной России в отборочной стадии чемпионата мира – 2022 с Кипром.

«В матче с российской сборной Кипр точно будет биться и сражаться за страну. Разговоры о том, что киприотам ничего не нужна — выдумка. Сейчас у нас такая команда, что сложно сказать: выиграют или нет. Со Словенией, например, сыграли хорошо: были атаки, чисто сыграли в защите, прессинговали — так и надо играть всегда. Все понимают, что решающая игра — с Хорватией. Но для начала надо обыграть Кипр.

На такие важные матчи никого настраивать не надо. Иногда лишний настрой мешает. Футболисты должны выйти и спокойно сделать своё дело», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме
Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча сборной России с Кипром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021