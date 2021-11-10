Тарханов: сейчас российская сборная такая, что сложно сказать — выиграют у Кипра или нет

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, экс-тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча сборной России в отборочной стадии чемпионата мира – 2022 с Кипром.
«В матче с российской сборной Кипр точно будет биться и сражаться за страну. Разговоры о том, что киприотам ничего не нужна — выдумка. Сейчас у нас такая команда, что сложно сказать: выиграют или нет. Со Словенией, например, сыграли хорошо: были атаки, чисто сыграли в защите, прессинговали — так и надо играть всегда. Все понимают, что решающая игра — с Хорватией. Но для начала надо обыграть Кипр.
На такие важные матчи никого настраивать не надо. Иногда лишний настрой мешает. Футболисты должны выйти и спокойно сделать своё дело», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
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