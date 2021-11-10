Игрок сборной Кипра: знаем, что Дзюба хороший игрок

Защитник сборной Кипра и клуба АПОЭЛ Антреас Каро поделился ожиданиями от игры со сборной России

«Мы будем завтра играть на все 100%. Знаем, что Дзюба хороший игрок. Его нет, но при этом у них много других хороших игроков. Мы это знаем», — передаёт слова Каро корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущие противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.