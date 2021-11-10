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Стала известна сумма, которую запрашивает «Бока Хуниорс» у московского «Динамо» за Вилью

Стала известна сумма, которую запрашивает «Бока Хуниорс» у московского «Динамо» за Вилью
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Аргентинский «Бока Хуниорс» назвал цену, за которую готов продать московскому «Динамо» 26-летнего вингера Себастьяна Вилью. Об этом сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports.

По информации источника, в конце предыдущего месяца руководство бело-голубых обратились с просьбой оценить колумбийского игрока. Президент «Боки» Хорхе Амор Амеаль хочет получить за колумбийца € 15 млн. Ранее стало известно, что московский клуб уже направил предложение по 25-летнему футболисту. Бельгийский «Брюгге» был готов заплатить за колумбийца € 6 млн, но предложение «Динамо» оказалось выше.

В нынешнем сезоне высшей лиги Аргентины футболист провёл 15 матчей, в 14 из которых выходил в основном составе, также игрок отметился пятью голами и получил 3 жёлтые карточки. «Бока Хуниорс» занимает 4-е место в чемпионате страны. Команда набрала 22 очка в 13-и матчах, одержав 6 побед, потерпев 3 поражения и сыграв 4 раза вничью.

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