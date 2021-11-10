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Защитник «Арсенала» Беляев показал, как помогает бездомным собакам

Защитник «Арсенала» Беляев показал, как помогает бездомным собакам
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Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал, как заботится о бездомных животных.

«На любой заправке или возле супермаркета встречаем бездомных собак и обязательно покупаем им еду и кормим. Для нас это потраченные 5 минут, для них — возможность поесть, может, единственный раз за несколько дней», — написал Беляев в «инстаграме».

Напомним, в июле текущего года истёк срок предыдущего контракта Беляева с туляками, после чего он стал свободным агентом. Тем не менее, уже в сентябре 30-летний защитник подписал с командой новое двухлетнее соглашение. Беляев выступает за «Арсенал» с 2016 года. В нынешнем сезоне на счету защитника четыре матча в Российской Премьер-Лиге и одно противостояние в национальном кубке страны.

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