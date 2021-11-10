Александр Головин: не знаю, буду ли я завтра капитаном. Но я готов

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о своей готовности к матчу с Кипром.
«На 90 минут буду готов точно. Провёл три игры уже после травмы. Нахожусь в хорошем тонусе. Не знаю, буду ли я завтра капитаном. Но я готов. У нас любой готов. Это только положительный момент. Мы сейчас готовимся к Кипру. Не видел интервью ни Чорлуки, ни Олича. Я лично никогда в сборную, как в тюрьму не ездил», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущие противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
- 10 ноября 2021
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