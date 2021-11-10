Марио Фернандес рассказал о встрече с Валерием Карпиным

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Карпин не убеждал продолжать карьеру. Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию. Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную. Мы встретились с ним, поговорили, он сказал, что нужен ему, что он хотел бы, чтобы я помог сборной», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
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