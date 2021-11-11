Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в реанимации в тяжёлом состоянии
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Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в реанимации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его бывшая жена Надежда.
«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас можно только молиться и ждать», — цитирует экс-супругу футболиста ГТРК «Самара».
За 12 сезонов в «Крыльях Советов» Ковба провёл более 250 матчей за клуб на различных турнирах, становился бронзовым призёром чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России. Белорусский хавбек также имеет опыт выступлений за пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и «Химки». Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.
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