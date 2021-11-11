Россия — Кипр: стартовые составы команд на отборочный матч ЧМ-2022

Сегодня, 11 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Кипра.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Головин, Фомин, Ерохин, Мостовой, Смолов, Миранчук.

Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис, Сотириу, Иоанну, Кастанос, Артиматас, Каро, Ционис, Сотириу, Папулис.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Сегодня, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущее противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.