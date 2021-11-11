Россия — Кипр: стартовые составы команд на отборочный матч ЧМ-2022

Сегодня, 11 ноября, состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными России и Кипра.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Россия: Сафонов, Терехов, Осипенко, Дивеев, Сутормин, Головин, Фомин, Ерохин, Мостовой, Смолов, Миранчук.
Кипр: Деметриу, Лайфис, Псалтис, Сотириу, Иоанну, Кастанос, Артиматас, Каро, Ционис, Сотириу, Папулис.
Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Сегодня, 11 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии. Предыдущее противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
- 11 ноября 2021
-
18:57
-
18:35
-
18:35
-
18:29
-
18:18
-
18:07
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
17:21
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:32
-
15:57
-
15:46
-
15:28
-
15:18
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:34
-
14:30
-
14:00
-
13:46
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:13