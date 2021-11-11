Мартин Эдегор: я удалил «Твиттер». Там слишком много дерьма

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что больше не пользуется «Твиттером».



«Я удалил «Твиттер» достаточно давно. Отказался от него, потому что никогда не был зависим от социальных сетей. По моему мнению, там слишком много дерьма. Мне больше не нужен аккаунт в «Твиттере». Я давно ничего не выкладывал там. Поэтому мне в голову пришла мысль, что в этом приложении нет смысла. И я просто удалил его. Там слишком много дерьма. Нужно осторожнее относиться к вещам, которые там попадаются. Мне незачем тратить своё время на это. Там много анонимов и странных людей. Это пугает, ведь это может серьёзно повлиять на человека, который не уверен в себе», – цитирует Эдегора TV2.