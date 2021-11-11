Россия — Кипр: Александр Ерохин открыл счёт в матче

Сегодня, 11 ноября, сборная России встречается с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия).
Александр Ерохин открыл счёт в игре. Алексей Сутормин справа прострелил на дальнюю штангу, откуда Фёдор Смолов ударом в касание попал в защитника, но мяч Фёдор сохранил, выкатив его на пустые ворота Александру Ерохину, который открыл счёт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.
Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
- 11 ноября 2021
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