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Северная Македония разгромила Армению в матче квалификации ЧМ-2022

Северная Македония разгромила Армению в матче квалификации ЧМ-2022
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В Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Армении в матче группы J принимала Северную Македонию.

Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:0. На 22-й минуте Александар Трайковски открыл счёт. А на 36-й минуте Энис Барди удвоил преимущество македонцев.

Барди забил ещё один мяч на 66-й минуте, реализовав пенальти. Ещё один мяч на 79-й минуте забил Милан Ристовски. А точку в матче поставил Барди, реализовавший пенальти на 90-й минуте.

Сборная Северной Македонии набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Первое место уже гарантировала себе сборная Германии (21). Армения занимает 3-е место в группе, набрав 12 очков.

В заключительном туре Северная Македония будет принимать Исландию, а Армения — Германию.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Северная Македония
0:1 Трайковски – 22'   0:2 Барди – 36'   0:3 Барди – 66' (пен)   0:4 М. Ристовски – 79'   0:5 Барди – 90' (пен)
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