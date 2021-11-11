Северная Македония разгромила Армению в матче квалификации ЧМ-2022

В Ереване на стадионе имени Вазгена Саркисяна завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Армении в матче группы J принимала Северную Македонию.
Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:0. На 22-й минуте Александар Трайковски открыл счёт. А на 36-й минуте Энис Барди удвоил преимущество македонцев.
Барди забил ещё один мяч на 66-й минуте, реализовав пенальти. Ещё один мяч на 79-й минуте забил Милан Ристовски. А точку в матче поставил Барди, реализовавший пенальти на 90-й минуте.
Сборная Северной Македонии набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Первое место уже гарантировала себе сборная Германии (21). Армения занимает 3-е место в группе, набрав 12 очков.
В заключительном туре Северная Македония будет принимать Исландию, а Армения — Германию.
- 11 ноября 2021
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