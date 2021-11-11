Карпин: во втором тайме матча с Кипром стало получаться абсолютно всё

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итог матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«Думаю, что мотивация на последний матч не нужна. На кону выход на чемпионат мира. Сверхмотивация может даже навредить.
Игра Миранчука в первом тайме? Понятно, что игровой практики ему не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было необоснованно много потерь. Во втором тайме стало получаться абсолютно всё. Думаю, когда он в хорошем тонусе, то может сыграть на многих позициях. Мастерство, какое бы оно ни было, есть, но нужен тонус.
Отсутствие Джикии связано в том числе и с повреждением. И то, что он сыграл больше всех других футболистов за последние два месяца. Усталость присутствует. За последние два месяца у него 18 или 19 матчей. Усталость даёт о себе знать. Перед Хорватией рисковать не стоит. Травму вроде бы никто больше не получил, кроме Глебова», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 11 ноября 2021
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