Широков — о победе России: забили, а потом чего с глухонемыми играть? Их добивали

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о победе национальной команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча закончилась со счётом 6:0.



То, что всё будет так хорошо, казалось только после первых десяти минут. Потом минут 40 не казалось, а потом снова показалось. Обычная игра по последнему времени. Забили, а потом чего с глухонемыми играть? Их добивали уже.



После таких матчей пугает вопрос: не пиррова ли эта победа? Конечно, никто не расслабится, но вопрос всё равно открыт.



Что касается Миранчука, то он давно не играл, ему надо было войти, поймать ритм. Это игрок высокого класса», — сказал Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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