Португалия не смогла обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2022
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В Дублине на стадионе «Авива» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Ирландии принимала Португалию.
Встреча закончилась со счётом 0:0. Отметим, что в стартовом составе португальцев на эту встречу вышел Криштиану Роналду. Но нападающий «Манчестер Юнайтед» не смог отметиться результативными действиями.
Португалия набрала 17 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице группы A. Столько же очков у сборной Сербии, которая уступает Португалии по дополнительным показателям.
3-е место в группе занимает Люксембург (9), 4-е — Ирландия (6). Замыкает турнирную таблицу команда Азербайджана, набравшая одно очко.
В заключительном матче квалификации сборная Португалии будет принимать Сербию.
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