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Португалия не смогла обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2022

Португалия не смогла обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2022
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В Дублине на стадионе «Авива» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Ирландии принимала Португалию.

Встреча закончилась со счётом 0:0. Отметим, что в стартовом составе португальцев на эту встречу вышел Криштиану Роналду. Но нападающий «Манчестер Юнайтед» не смог отметиться результативными действиями.

Португалия набрала 17 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице группы A. Столько же очков у сборной Сербии, которая уступает Португалии по дополнительным показателям.

3-е место в группе занимает Люксембург (9), 4-е — Ирландия (6). Замыкает турнирную таблицу команда Азербайджана, набравшая одно очко.

В заключительном матче квалификации сборная Португалии будет принимать Сербию.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 0
Португалия
Удаления: нет / Пепе – 81'
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