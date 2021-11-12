Роналду выступил с заявлением после ничьей в матче Ирландия — Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после ничейного результата в матче 9-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной Ирландии (0:0). Напомним, игра проходила вчера, 11 ноября, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия).
«В Ирландии всегда сложно играть, но заработанное очко оставляет всё в нашей власти. В воскресенье перед родными болельщиками на домашнем стадионе мы отпразднуем своё попадание на чемпионат мира в Катаре! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Напомним, Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии – в активе обеих команд по 17 очков, однако португальцы выше по дополнительным показателям. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне (Португалия).
Роналду не сумел реализовать момент в матче с «Манчестер Сити»
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