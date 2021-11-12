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Хесе: Мбаппе перейдёт в «Реал», я уверен в этом. Он говорил мне, что однажды окажется там

Хесе: Мбаппе перейдёт в «Реал», я уверен в этом. Он говорил мне, что однажды окажется там
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Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, который выступал за «ПСЖ» и «Реал», рассказал о желании форварда парижан Килиана Мбаппе оказаться в составе мадридского клуба.

«В «ПСЖ» Мбаппе говорил мне, что однажды окажется в «Реале». Не знаю, когда это произойдёт – через год, два или три. Ситуация не совсем простая, в футбольном мире каждый день всё меняется, постоянно какие-то сюрпризы. Тем не менее Мбаппе обязательно перейдёт в «Реал», я уверен в этом. Не знаю, правда, в этом сезоне или в следующем», – цитирует Хесе Le10sport.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В этом сезоне француз забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 12 матчах Лиги 1.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:

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