Российская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ Словения – Кипр

Матч 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 Словения – Кипр обслужит российская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА.
Возглавит судейскую бригаду матча Словении и Кипра Сергей Иванов. В роли ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Владислав Безбородов. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и его помощник Игорь Демешко.
Напомним, встреча Словении и Кипра состоится 14 ноября. Стартовый свисток – в 17:00 мск. После девяти сыгранных матчей Словения занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н, набрав 11 очков. Кипр (5) – на последнем, шестом месте. Лидирует в таблице сборная России, в активе которой 22 очка. Ближайшим преследователем россиян за тур до конца групповой стадии отбора на ЧМ является Хорватия (20).
- 12 ноября 2021
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:46
-
12:21
-
12:07
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:24
-
11:14
-
10:57
-
10:52
-
10:50
-
10:35
-
10:29
-
10:25
-
10:18
-
10:09
-
09:58
-
09:56
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
09:00
-
08:00
-
07:59
-
05:24
-
04:49
-
04:34
-
03:57
-
03:37
-
03:18
-
03:05