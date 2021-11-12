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Российская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ Словения – Кипр

Российская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ Словения – Кипр
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Матч 10-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022 Словения – Кипр обслужит российская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА.

Возглавит судейскую бригаду матча Словении и Кипра Сергей Иванов. В роли ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Владислав Безбородов. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и его помощник Игорь Демешко.

Напомним, встреча Словении и Кипра состоится 14 ноября. Стартовый свисток – в 17:00 мск. После девяти сыгранных матчей Словения занимает четвёртое место в турнирной таблице группы Н, набрав 11 очков. Кипр (5) – на последнем, шестом месте. Лидирует в таблице сборная России, в активе которой 22 очка. Ближайшим преследователем россиян за тур до конца групповой стадии отбора на ЧМ является Хорватия (20).

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