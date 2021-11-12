Защитника ЦСКА Карпов рассказал, что в детстве занимался в школе «Зенита»

Защитник ивановского «Текстильщика» Вадим Карпов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, рассказал, как начал заниматься футболом.

«В секцию меня привёл отец. Но в родном Котласе футболом я занимался только 2 года. У меня хорошо получалось играть, по оценкам тренеров, довольно успешно. Поэтому родители стали думать о том, чтобы переехать в Питер. Там было больше возможностей и можно было тренироваться со своим возрастом. Переехали, и так я попал в «Смену».

И в Петербурге, и в академии «Смены» мне всё нравилось. Там занимались в основном местные, питерские, поэтому поначалу у ребят из команды было отношение, как к человеку провинциальному, из маленького городка, но со временем всё наладилось. Самым сложным на этом этапе было — закрепиться в составе своей команды, играть чаще. Потом решили, что мне надо расти, развиваться дальше, отец принял решение отдать меня в СДЮСШОР «Зенит», -цитирует Карпова пресс-служба клуба.