Вадим Карпов: на кого хочу быть похожим? На себя

Защитник ивановского «Текстильщика» Вадим Карпов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, рассказал об особенностях Футбольной Национальной Лиги.

«На кого хочу быть похожим? На Вадима Карпова. Считается, что ФНЛ больше ориентирована на борьбу и единоборства. Но я не боюсь борьбы. Вообще, я ожидал, что в ФНЛ команды играют в более закрытой манере, нежели в РПЛ и чаще «ставят автобусы».

Мои ожидания оправдались частично, но некоторые команды атакуют большим количеством человек. Правда, это не относится к «КАМАЗу», который мы недавно обыграли со счётом 4:1, мне кажется, они оборонялись довольно низко. То же самое могу сказать про «Металлург». За игрой защитников особо не слежу. Я изучаю нападающих, которые будут против меня играть. По большей части, свою игру и игру соперника я смотрю на теоретических занятиях. А действия защитников – смотрю после матча видео, оцениваю», — цитирует Карпова пресс-служба клуба.