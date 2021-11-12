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Уго Льорис: приз Яшина нельзя приравнять к «Золотому мячу»

Уго Льорис: приз Яшина нельзя приравнять к «Золотому мячу»
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Вратарь английского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис высказался о призе имени Льва Яшина.

«В целом, мы любим атакующий футбол и для зрителя высшее награждение — это красивые голы. В 2019 году была учреждена премия Льва Яшина. Она даётся тому, кто признаётся лучшим вратарём года. Это, конечно, один из вариантов признания, однако эту награду нельзя приравнять к «Золотому мячу». Мне повезло попасть в список номинантов оба раза, но этот приз никогда не был моей целью», — цитирует голкипера Footmercato со ссылкой на Le Parisen.

Напомним, первым вратарем, получившим приз Яшина, стал бразилец Алиссон из «Ливерпуля». Лев Яшин является единственным вратарём, завоевавшим «Золотой мяч».

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