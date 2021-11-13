Гус Тиль может продолжить карьеру в «Рейнджерсе»
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Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль может продолжить карьеру в шотландском «Рейнджерсе». Об этом сообщает Football Scotland.
По информации источника, футболист может оказаться в «Рейнджерс», если команду возглавит его соотечественник Джованни ван Бронкхорст. Клуб из Шотландии после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу» ищет нового главного тренера.
Напомним, Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за € 16 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 18 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.
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