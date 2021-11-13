Магуайр — о закрытых ушах при праздновании гола: это не было обращением к кому-то

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр объяснил, с чем связано празднование гола в ворота сборной Албании в матче отборочной стадии к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
«Празднованием было скольжение на коленях, идея пришла ко мне естественным образом. Забить за свою страну – великолепное ощущение. Празднование не было обращением к кому-то, оно просто пришло естественным образом», – цитирует Магуайра Sky Sports.
13 ноября в рамках группы I состоялся матч отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре между национальными командами Англии и Албании. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Команда Гарета Саутгейта располагается на первом месте квартета I. Англичане в девяти играх отбора набрали 23 очка, одержав 7 побед, 2 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 29 мячей, а пропустив 3.
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