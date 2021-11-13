Наумов: немецкое руководство в «Локо» пытается заработать себе денег, а футбола тут нет!

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампаси в «Локомотив».



«Логика понятна. Рангник со своим агентством — коммерсанты. Их главная деятельность — это продажа и покупка игроков. Так они работали во всех странах. Я уже говорил, что в «Локо» ожидается большая текучка футболистов, чтобы заработать деньги. Они покупают молодого игрока, рекламируют его, а потом перепродают его. С этой целью был уволен Николич — нужно было привести своего покладистого тренера. Это стиль работы немцев. В их логику вписывается покупка неизвестных игроков. Агенты Рангника работают по всей Европе — они всё видят. Сейчас Мампаси придёт, его будут ставить во все игры, а потом перепродадут. Известного игрока брать слишком дорого, именно поэтому они берут таких. Цель команды Рангника — заработать деньги, а футбола тут нет. Мне это не нравится, ибо спортивный результат отходит на второй план.



Немецкая команда работает только на себя и ничем не рискует. Купят они этого украинца, заиграет ли он — это неважно. Всё куплено на деньги РЖД, а не на их личные. Они-то свои агентские проценты получат. Грустно, но ничего с этим не сделаешь. Это решение руководства. Видимо, объяснили, что могут снизить финансовую нагрузку на РЖД. Немцы будут работать так, пока вся эта компания не провалится», — цитирует Наумова «Спорт-экспресс».