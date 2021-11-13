Брендан Роджерс – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.



По информации источника, в октябре в шорт-листе руководителей «красных дьяволов» также находились Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг. Однако итальянец 2 ноября возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в манчестерском клубе. Правление «МЮ» уверено, что сможет переманить Роджерса в «Манчестер».



Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на замену Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».



Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение Сульшера будет неизбежным.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: