Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брендан Роджерс – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Брендан Роджерс – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, в октябре в шорт-листе руководителей «красных дьяволов» также находились Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг. Однако итальянец 2 ноября возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в манчестерском клубе. Правление «МЮ» уверено, что сможет переманить Роджерса в «Манчестер».

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на замену Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение Сульшера будет неизбежным.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Новость по теме
Рангник стал фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021