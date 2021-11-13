А. Сафонов: слова Ловрена о «России в гостях у дьявола»? Много говорит, а сам на лавке

Агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022 с Хорватией.
«От матча с Хорватией можно ожидать любого результата. Думаю, сборная России сыграет вничью или проиграет. Всё равно болею за Россию, потому что сейчас у нас хорошая команда, мы всех знаем. Почти все хорваты играют в Европе в серьёзных клубах, по подбору футболистов их команда всё равно сильнее наших. Хочется, чтобы ребята проявили русский характер. В любом случае и у нас, и у хорватов на поле выходят живые люди. Сборная России может забить быстрый гол, тогда у хорватов начнётся паника.
Ловрен сказал, что сборная России почувствует себя в гостях у дьявола? Он очень много говорит, но сам сидит на лавке. Есть люди, которые играют, но мало говорят, а есть наоборот.
У сборной России есть шанс на ошибку. Выйти напрямую — это идеальный вариант. Даже проиграв завтра, есть ещё стыковые матчи. Не бывает лёгких соперников. Всё равно жду нашу сборную в Катаре. Желаю команде только удачи, а там уже будь как будет. Если ребята полностью выложатся, я увижу, что у них глаза горят, то я прощу сборной любой результат и буду болеть дальше», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.
- 13 ноября 2021
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