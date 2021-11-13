Г. Иванов: нет разницы – выиграет Россия или сыграет вничью. Жду положительного результата

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира – 2022 с Хорватией.



«Валерию Георгиевичу не нужны советы — он тренер и сам всё знает. Карпин выберет тактику и, как следствие, будет отвечать за результат. Выиграет Россия или сыграет вничью — для меня разницы нет. Я жду положительного результата, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Это важно не только для меня, но и для всех нас. Будем переживать и держать кулачки. Желаю сборной удачи и хорошего результата!» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Новость по теме Вячеслав Фетисов: Хорватия лучше по всем показателям. России надо терпеть