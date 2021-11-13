«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ
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В Воронеже завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Факел» на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» принимал «Оренбург». Встреча команд из лидирующей группы закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 26-й минуте отличился Максим Максимов. Отыграться «Оренбургу» уже так и не удалось.
«Факел» набрал 43 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» сохранил лидерство в турнирной таблице. Оренбуржцы имеют в своём активе 44 очка.
3-е место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо». У стличных футболистов 42 очка. 4-е место занимает «СКА-Хабаровск» (40).
В следующем туре ФНЛ «Оренбург» будет принимать «Томь», а «Факел» сыграет в гостях с «Акроном» из Тольятти.
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