«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ

В Воронеже завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Факел» на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» принимал «Оренбург». Встреча команд из лидирующей группы закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 26-й минуте отличился Максим Максимов. Отыграться «Оренбургу» уже так и не удалось.



«Факел» набрал 43 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» сохранил лидерство в турнирной таблице. Оренбуржцы имеют в своём активе 44 очка.

3-е место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо». У стличных футболистов 42 очка. 4-е место занимает «СКА-Хабаровск» (40).

В следующем туре ФНЛ «Оренбург» будет принимать «Томь», а «Факел» сыграет в гостях с «Акроном» из Тольятти.