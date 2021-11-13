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«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ

«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ
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В Воронеже завершился матч 22-го тура ФНЛ. «Факел» на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» принимал «Оренбург». Встреча команд из лидирующей группы закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 26-й минуте отличился Максим Максимов. Отыграться «Оренбургу» уже так и не удалось.

«Факел» набрал 43 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» сохранил лидерство в турнирной таблице. Оренбуржцы имеют в своём активе 44 очка.

3-е место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо». У стличных футболистов 42 очка. 4-е место занимает «СКА-Хабаровск» (40).

В следующем туре ФНЛ «Оренбург» будет принимать «Томь», а «Факел» сыграет в гостях с «Акроном» из Тольятти.

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
13 ноября 2021, суббота. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Максимов – 26'
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