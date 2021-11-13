Кокорин показал физическую форму после травмы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в «Инстаграме» опубликовал видео из тренажёрного зала.

«Рад вас видеть», — подписал видео футболист.

В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.