Кокорин показал физическую форму после травмы
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в «Инстаграме» опубликовал видео из тренажёрного зала.
«Рад вас видеть», — подписал видео футболист.
В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
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