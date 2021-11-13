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«Бетис» хочет зимой арендовать полузащитника «Баварии»

«Бетис» хочет зимой арендовать полузащитника «Баварии»
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«Бетис» хочет зимой арендовать полузащитника «Баварии» Марка Рока, сообщает Diario de Sevilla.

По информации источника, главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини заинтересован в приглашении игрока. Благодаря переходу испанца чилийский специалист рассчитывает укрепить среднюю линию.

За мюнхенский клуб полузащитник выступает с 2020 года. Контракт испанского игрока с «Баварией» рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В общей сложности он провёл за команду 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился. В нынешнем сезоне Рока не сыграл ни в одном матче.

Полузащитник перешёл в «Баварию» из «Эспаньола» за € 9 млн, воспитанником которого является.

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