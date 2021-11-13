Джикия: о ничьей с Хорватией в команде никто не думает

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.
«О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.
Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», — сказал Джикия на пресс-конференции.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в прошлом матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место. Российская сборная (22) находится на первом месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0.
- 13 ноября 2021
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29
-
20:27
-
20:13
-
20:07
-
20:04
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:30
-
18:25