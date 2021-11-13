Джикия: о ничьей с Хорватией в команде никто не думает

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.

«О ничьей в команде никто не думает. Это всего лишь факт, который нас устраивает. Но к игре это не имеет отношения. Нужно сделать то, что задумали, а уже потом будет результат.

Полный стадион будет большим плюсом для хорватов. Но мы будем сфокусированы только на своей игре. Уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим», — сказал Джикия на пресс-конференции.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Сборная Хорватии сохранила шансы опередить Россию в турнирной таблице группы H квалификации чемпионата мира 2022 года. Хорваты в прошлом матче отборочного турнира разгромили в гостях Мальту со счётом 7:1. Благодаря этой победе хорватские футболисты набрали 20 очков, они занимают 2-е место. Российская сборная (22) находится на первом месте. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили в квалификации Кипр со счётом 6:0.