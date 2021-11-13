Матч с Хорватией посетят около 400 российских болельщиков

На заключительном матче сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 с Хорватией ожидается около 400 российских болельщиков, сообщает пресс-служба РФС.



В день игры в Сплит прибудет чартер с болельщиками из России. Всего на матче будут присутствовать 32 тысячи зрителей. Встреча состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17:00 по московскому времени.

В РФС сообщали, что российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также «Спутник V») или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев, смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Журналист и комментатор Тимур Журавель ранее сообщил, что на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия не пустят болельщиков, привитых российской вакциной «Спутник V».