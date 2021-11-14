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Бэйл стал вторым футболистом в истории, который провёл 100 матчей за сборную Уэльса

Бэйл стал вторым футболистом в истории, который провёл 100 матчей за сборную Уэльса
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Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл проводит 100-й матч за сборную Уэльса. Юбилейным для Бэйла стал матч со сборной Беларуси, который проходит в эти минуты в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».

Бэйл вышел в стартовом составе своей сборной, но был заменён после перерыва. Гарет стал лишь вторым игроком в истории национальной команды, который провёл за неё 100 и более матчей. 32-летний Бэйл забил 36 мячей за сборную страны.

Рекордсменом сборной Уэльса является Крис Гантер, который провёл 106 игр. Примечательно, что Гантер также был включён в заявку сборной Уэльса на эту встречу, но он остался в запасе.

Сборная Уэльса ведёт борьбу с командой Чехии за 2-е место в турнирной таблице группы E. Команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира 2022 года.

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