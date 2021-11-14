Бэйл стал вторым футболистом в истории, который провёл 100 матчей за сборную Уэльса

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл проводит 100-й матч за сборную Уэльса. Юбилейным для Бэйла стал матч со сборной Беларуси, который проходит в эти минуты в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».
Бэйл вышел в стартовом составе своей сборной, но был заменён после перерыва. Гарет стал лишь вторым игроком в истории национальной команды, который провёл за неё 100 и более матчей. 32-летний Бэйл забил 36 мячей за сборную страны.
Рекордсменом сборной Уэльса является Крис Гантер, который провёл 106 игр. Примечательно, что Гантер также был включён в заявку сборной Уэльса на эту встречу, но он остался в запасе.
Сборная Уэльса ведёт борьбу с командой Чехии за 2-е место в турнирной таблице группы E. Команда, ставшая второй, сыграет в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира 2022 года.
- 14 ноября 2021
-
00:59
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:16
- 13 ноября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:59
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:37
-
20:29