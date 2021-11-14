Хорватский журналист: матч с Россией — игра года. Карпин добавил вам храбрости

Спортивный журналист хорватского издания Germanijak.hr Ведран Павичич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится сегодня, 14 ноября.
«Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжёлый матч для нас, но у Хорватии больше индивидуально сильных игроков, хотя русские очень опасны в контратаках. Не стоит забывать — Россию устраивает ничья.
У вас сейчас больше молодых игроков, у них больше мотивации, вы мало пропускаете. А ещё Россия отлично реализует те моменты, которые создаёт, хотя создаёт не так много. Миранчук — лучший игрок вашей команды, хотя не так много играет. Головин тоже замечательный футболист. В матче всё решит организация игры. Очень захватывающе. Хорватии надо быть страстной до самого конца.
Не думаю, что Далича уволят, если Россия добьётся нужного результата. У него есть доверие, он популярная личность в Хорватии. Команда перестраивается, новые люди и среди игроков, и в тренерском штабе. Он останется, если Хорватия отправится в стыковые матчи», — сказал Павичич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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